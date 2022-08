Meteo, l’autunno sta arrivando davvero | Ecco cosa ci aspetta questa settimana (Di lunedì 29 agosto 2022) Sembra arrivato il momento che l’estate si faccia da parte per lasciare spazio a temperature autunnali caratterizzate da forti rovesci e instabilità che interesseranno quasi tutta la penisola Maltempo in arrivo su tutta l’Italia, dove un’estate arrivata in anticipo sembra andarsene in modo altrettanto anticipato. Forti instabilità dovute alle correnti scandinave, infatti, porteranno a un importante calo delle temperature, sopratutto nel Nord Ovest e nel Centro, in particolare quello del versante adriatico. Ma non mancheranno rovesci anche al Sud. l’autunno è in arrivo: Ecco dove arriveranno maltempo e temporali Sul sito di 3B Meteo si anticipa quelle che saranno le previsioni per questa settimana, durante la quale si attende un fronte fra il 30 a il 31 agosto, il quale sarà ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 29 agosto 2022) Sembra arrivato il momento che l’estate si faccia da parte per lasciare spazio a temperature autunnali caratterizzate da forti rovesci e instabilità che interesseranno quasi tutta la penisola Maltempo in arrivo su tutta l’Italia, dove un’estate arrivata in anticipo sembra andarsene in modo altrettanto anticipato. Forti instabilità dovute alle correnti scandinave, infatti, porteranno a un importante calo delle temperature, sopratutto nel Nord Ovest e nel Centro, in particolare quello del versante adriatico. Ma non mancheranno rovesci anche al Sud.è in arrivo:dove arriveranno maltempo e temporali Sul sito di 3Bsi anticipa quelle che saranno le previsioni per, durante la quale si attende un fronte fra il 30 a il 31 agosto, il quale sarà ...

Centrometeo : INIZIO DELL’AUTUNNO METEOROLOGICO CON UMIDE CORRENTI ATLANTICHE AL CENTRO-NORD E TEMPO PIÙ STABILE AL SUD. Il mete… - infoitinterno : Meteo, in arrivo l'autunno metereologico. Le previsioni - leggoit : #Meteo, in arrivo l'#autunno metereologico. Le #previsioni: temporali e instabilità, ecco dove - angiuoniluigi : RT @3BMeteo: Stiamo per entrare nell'#autunno meteorologico - 3BMeteo : Stiamo per entrare nell'#autunno meteorologico -