Lituania, vita al confine con l’exclave russa di Kaliningrad: tra simboli di Mosca a pochi metri e la “paura di diventare la prossima vittima” (Di lunedì 29 agosto 2022) “Quello che la Russia ha fatto è imperdonabile”. Ha 18 anni, Egle, e serve ai tavoli di una piccola taverna che si affaccia sul lago Vištytis. Dalla parte opposta, avvolta dalle ultime luci del tramonto, c’è la sponda russa di Kaliningrad. Questo panorama fa parte della vita di Egle da sempre, ma quando il pensiero torna al 24 febbraio, giorno in cui i carri armati di Vladimir Putin hanno invaso l’Ucraina, a stento i suoi occhi trattengono le lacrime. “In Ucraina vivono tre miei amici, sono persone molto buone – dice commossa – Ho paura che possa succedere loro qualcosa”. Egle teme che la Lituania possa “essere la prossima vittima” di Mosca. E come lei, qui, lo pensano ancora in tanti. Per anni gli esperti di analisi militari hanno descritto la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) “Quello che la Russia ha fatto è imperdonabile”. Ha 18 anni, Egle, e serve ai tavoli di una piccola taverna che si affaccia sul lago Vištytis. Dalla parte opposta, avvolta dalle ultime luci del tramonto, c’è la spondadi. Questo panorama fa parte delladi Egle da sempre, ma quando il pensiero torna al 24 febbraio, giorno in cui i carri armati di Vladimir Putin hanno invaso l’Ucraina, a stento i suoi occhi trattengono le lacrime. “In Ucraina vivono tre miei amici, sono persone molto buone – dice commossa – Hoche possa succedere loro qualcosa”. Egle teme che lapossa “essere la” di. E come lei, qui, lo pensano ancora in tanti. Per anni gli esperti di analisi militari hanno descritto la ...

libellula58 : RT @michele_geraci: Situazione paesi Baltici Estonia: blocco visti tout court ai russi Lettonia: rintracciare i residenti russi che non r… - buonweekend : RT @michele_geraci: Situazione paesi Baltici Estonia: blocco visti tout court ai russi Lettonia: rintracciare i residenti russi che non r… - jinnieslight : pensiero random: siete insicuri se fare l’esperienza all’estero? FATELA. Andare in Lituania è stata la decisione mi… - TommyBrain : RT @michele_geraci: Situazione paesi Baltici Estonia: blocco visti tout court ai russi Lettonia: rintracciare i residenti russi che non r… - IacobellisT : RT @michele_geraci: Situazione paesi Baltici Estonia: blocco visti tout court ai russi Lettonia: rintracciare i residenti russi che non r… -