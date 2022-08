Iva Zanicchi | chi è l’ex marito Antonio Ansoldi | “Non dovevo sposarlo”

(Di lunedì 29 agosto 2022) Italiana, classe 1940, Ivaper le sue doti canore si è guadagnata presto il soprannome di Aquila di Ligonchio e nel tempo è riuscita a costruirsi anche una brillante carriera come personaggio televisivo. Amata da grandi e piccini, Ivavanta alle sue spalle tanti successi personali ma anche un matrimonio finito con ilmeglio noto con il nome di Tonino. Iva, chi èè nato a Taranto nel 1934 e che suo padre era Giovanni Battista, noto imprenditore e produttore discografico italiano nonché fondatore della casa discografica Ri-Fi. Tonino è scomparso nel settembre ...

GiusCandela : ECCO I CONCORRENTI DELLA NUOVA EDIZIONE: Iva Zanicchi Nino D’Angelo Gabriel Garko Enrico Montesano Paola Barale Mar… - PugliaReporter : Sgarbi e Iva Zanicchi a Bisceglie per 'Libri nel Borgo Antico' - VIDEO: - settecoppeotto : RT @Astra1927: @settecoppeotto Selvaggia Luccarelli Amadeus Iva Zanicchi Alessandra Amoroso Emma Marrone - Astra1927 : @settecoppeotto Selvaggia Luccarelli Amadeus Iva Zanicchi Alessandra Amoroso Emma Marrone - IMBimbulo : @repubblica Iva Zanicchi no però! -

sarà una delle protagoniste della prossima edizione di Ballando con le stelle. La cantante avrebbe confessato 'Potrei mandare qualcuno a quel paese'.è una not a cantante e ...E tra i concorrenti in gara quest'anno vedremo la immensa, pronta a dare battaglia e a mandare giù le critiche nel caso si rivelassero necessarie. Ma fino ad un certo punto, perchè con ...Iva Zanicchi sarà una delle protagoniste della prossima edizione di Ballando con le stelle. La cantante avrebbe confessato "Potrei mandare qualcuno a quel paese". Iva Zanicchi è una nota cantante e ce ...Iva Zanicchi promette scintille nel nuovo programma che la vedrà protagonista in Tv nella prossima stagione. Ecco cosa ha raccontato.