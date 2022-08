Inondazioni in Pakistan, case distrutte e strade allagate (Di lunedì 29 agosto 2022) In Pakistan le Inondazioni distruggono le case in seguito alle piogge monsoniche. Nella provincia di Khyber - Pakhtunkhwa, il fiume Swat e' diventato impetuoso, spazzando via edifici e ponti e ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) Inledistruggono lein seguito alle piogge monsoniche. Nella provincia di Khyber - Pakhtunkhwa, il fiume Swat e' diventato impetuoso, spazzando via edifici e ponti e ...

Agenzia_Ansa : Il bilancio delle vittime delle piogge monsoniche e delle inondazioni in Pakistan ha raggiunto quota 1.033 morti e… - TizianaFerrario : oltre 900 morti in #Pakistan x violente inondazioni.Nelle immagini la frana sulla famosa Strada nella catena del Ka… - Agenzia_Ansa : Migliaia di persone che vivono vicino ai fiumi nel nord del Pakistan, colpito dalle inondazioni, hanno ricevuto l'o… - ravel80262268 : La Turchia ha inviato due aerei da trasporto militare A400M in Pakistan con aiuti umanitari in risposta alle inonda… - GiornaleLORA : Pakistan: Save the Children, le peggiori inondazioni degli ultimi decenni hanno causato la morte di 348 bambini -