Il «Premio Ravasio» compie 25 anni e sfata una volta di più gli stereotipi sul Teatro di Figura

Leggi su ecodibergamo

(Di lunedì 29 agosto 2022) Undiche si reinventa e si emancipa: è uno degli elementi fondamentali che veicola lo straordinario lavoro di Marta Cuscunà, vincitrice dell’edizione 2022 del «Giuseppina Cazzaniga e Benedetto». Il 2 e il 3 settembre, doppio appuntamento da non perdere per «Borghi e Burattini» in occasione della premiazione, a inaugurare un mese ancora ricchissimo di incontri