GdS – Juve,le cessioni: dieci centrocampisti, chi può andarsene (Di lunedì 29 agosto 2022) 2022-08-27 14:57:26 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla Gazzetta: La parte finale del mercato bianconero servirà ai bianconeri per risolvere i problemi di abbondanza in mezzo al campo. E ad alcuni giovani si dovrà rinunciare malvolentieri per la difficoltà a spostare certi veterani L’arrivo di Paredes – più che probabile, ormai prossimo – riporta a doppia cifra il numero dei centrocampisti a disposizione di Allegri in questo momento. Troppi: bisogna sfoltire, anche per il bene dei calciatori stessi che, avendo poco spazio, non avrebbero grandi possibilità di valorizzazione. La Juve proverà dunque a cedere almeno due – se non tre – centrocampista attualmente in rosa, con particolare attenzione ai giovani. Senza dimenticare chi – come Arthur – può portare a un risparmio dei costi annuali sulla voce “stipendi”. Vai alla fonte di questo ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 29 agosto 2022) 2022-08-27 14:57:26 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla Gazzetta: La parte finale del mercato bianconero servirà ai bianconeri per risolvere i problemi di abbondanza in mezzo al campo. E ad alcuni giovani si dovrà rinunciare malvolentieri per la difficoltà a spostare certi veterani L’arrivo di Paredes – più che probabile, ormai prossimo – riporta a doppia cifra il numero deia disposizione di Allegri in questo momento. Troppi: bisogna sfoltire, anche per il bene dei calciatori stessi che, avendo poco spazio, non avrebbero grandi possibilità di valorizzazione. Laproverà dunque a cedere almeno due – se non tre – centrocampista attualmente in rosa, con particolare attenzione ai giovani. Senza dimenticare chi – come Arthur – può portare a un risparmio dei costi annuali sulla voce “stipendi”. Vai alla fonte di questo ...

forumJuventus : GdS: 'Miretti, dalla C con l'U23 a pupillo di Allegri. Nella partita contro la Roma per 60’ è stato protagonista,… - UgoBaroni : RT @forumJuventus: GdS: 'Miretti, dalla C con l'U23 a pupillo di Allegri. Nella partita contro la Roma per 60’ è stato protagonista, rivol… - maxzebra1897 : RT @forumJuventus: GdS: 'Miretti, dalla C con l'U23 a pupillo di Allegri. Nella partita contro la Roma per 60’ è stato protagonista, rivol… - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: GdS: 'Miretti, dalla C con l'U23 a pupillo di Allegri. Nella partita contro la Roma per 60’ è stato protagonista, rivol… - Mythos1981 : RT @forumJuventus: GdS: 'Miretti, dalla C con l'U23 a pupillo di Allegri. Nella partita contro la Roma per 60’ è stato protagonista, rivol… -

Gds - Milik, il trasferimento alla Juve porterà soldi alle casse del Napoli GonfiaLaRete GdS: Il Monza insiste per Bakayoko Il Monza vuole Tiemoue Bakayoko dal Milan, ma non è la loro unica opzione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport , la neopromossa che non ha ancora un punto nella sua prima stagione di Serie A in ... Pari tra Juventus e Roma, il Torino batte la Cremonese In attesa di veder scendere in campo le altre dirette avversarie nella corsa al titolo, né la Juventus né la Roma sono riuscite ad approfittare ... Il Monza vuole Tiemoue Bakayoko dal Milan, ma non è la loro unica opzione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport , la neopromossa che non ha ancora un punto nella sua prima stagione di Serie A in ...In attesa di veder scendere in campo le altre dirette avversarie nella corsa al titolo, né la Juventus né la Roma sono riuscite ad approfittare ...