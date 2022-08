Fiorentina Napoli: Spalletti deve essere più felice di Italiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Un pareggio tutto sommato giusto quello tra Fiorentina e Napoli: ma ecco perché Spalletti può sorridere più di Italiano Fiorentina Napoli si è chiusa un po’ a sorpresa sullo 0-0, a dimostrazione che in Italia la fase difensiva è così importante e ben delineata che quando si confrontano due formazioni aggressive e propositive – come sono quelle di Italiano e Spalletti – il risultato può essere l’annullamento reciproco. Ne è uscita fuori una partita dinamica e muscolare, che l’arbitro Marinelli ha interpretato in modo britannico, lasciando correre tanti pseudo-contatti, senza preoccuparsi dei mugugni del pubblico e del crescente nervosismo dei giocatori. Chi delle due contendenti può essere più soddisfatto? ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Un pareggio tutto sommato giusto quello tra: ma ecco perchépuò sorridere più disi è chiusa un po’ a sorpresa sullo 0-0, a dimostrazione che in Italia la fase difensiva è così importante e ben delineata che quando si confrontano due formazioni aggressive e propositive – come sono quelle di– il risultato puòl’annullamento reciproco. Ne è uscita fuori una partita dinamica e muscolare, che l’arbitro Marinelli ha interpretato in modo britannico, lasciando correre tanti pseudo-contatti, senza preoccuparsi dei mugugni del pubblico e del crescente nervosismo dei giocatori. Chi delle due contendenti puòpiù soddisfatto? ...

