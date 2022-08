Di Maio,con noi a governo dl per pagare 80% bollette 2022 (Di lunedì 29 agosto 2022) Luigi Di Maio di Impegno Civico propone contro l'emergenza bollette "un decreto di emergenza non appena arrivati al governo da approvare subito. Un taglia bollette che consenta alle piccole imprese ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) Luigi Didi Impegno Civico propone contro l'emergenza"un decreto di emergenza non appena arrivati alda approvare subito. Un tagliache consenta alle piccole imprese ...

LegaSalvini : #Salvini accetta il confronto e conta di fare dibattiti con tutti. Ma non sul ring bensì in uno studio tv, su una c… - CarloCalenda : Vedila anche così: se hai provato a stringere patti con tutti, ignorando le differenze. E quei tutti non le hanno v… - gvnmcs : @lauraboldrini @pdnetwork Perché non è pensabile che a capo di una presunta coalizione si autonomini un partito io… - beppebottero : RT @reportrai3: Siamo in piena pandemia, il 22 marzo 2020 sbarcano all'aeroporto di Pratica di Mare 104 militari russi. Il ministro degli E… - MarioVai7 : RT @konomoronao: Isaia Sales sulla campagna elettorale:”da Letta solo errori clamorosi. Sta per arrivare la peggiore destra e ti allei con… -