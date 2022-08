Crea un profilo social intestato a un amico dell’ex per ricucire il rapporto: patteggia 5 mesi e 10 giorni (Di lunedì 29 agosto 2022) Non ci sono buone intenzioni che tengano: sostituirsi a un’altra persona sui social network è un reato e, come tale, viene punito. Non si può nemmeno sostenere che le piattaforme di social networking siano una pallida proiezione della vita reale, quasi un gioco: per cui non può essere giustificata un’azione ritenuta innocente da chi l’ha perseguita, ma che ha avuto conseguenze nella vita reale stessa. I social network e l’identità digitale che si portano con sé devono assolutamente essere considerati qualcosa di concreto. Il tribunale di Palermo ha riconosciuto colpevole una donna che aveva Creato, a nome di un amico dell’ex, un profilo social con cui contattava l’ex stesso (cercando di ottenere informazioni sulla sua vita sentimentale), ma anche altri ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 29 agosto 2022) Non ci sono buone intenzioni che tengano: sostituirsi a un’altra persona suinetwork è un reato e, come tale, viene punito. Non si può nemmeno sostenere che le piattaforme dinetworking siano una pallida proiezione della vita reale, quasi un gioco: per cui non può essere giustificata un’azione ritenuta innocente da chi l’ha perseguita, ma che ha avuto conseguenze nella vita reale stessa. Inetwork e l’identità digitale che si portano con sé devono assolutamente essere considerati qualcosa di concreto. Il tribunale di Palermo ha riconosciuto colpevole una donna che avevato, a nome di un, uncon cui contattava l’ex stesso (cercando di ottenere informazioni sulla sua vita sentimentale), ma anche altri ...

