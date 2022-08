Covid: non c'e' Dad per gli alunni positivi (Di lunedì 29 agosto 2022) Con la ripresa delle lezioni a settembre, gli studenti che si ammaleranno di Covid non potranno piu' fare ricorso alla dad come e' stato negli ultimi tre anni di scuola: "la normativa speciale per il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) Con la ripresa delle lezioni a settembre, gli studenti che si ammaleranno dinon potranno piu' fare ricorso alla dad come e' stato negli ultimi tre anni di scuola: "la normativa speciale per il ...

AlexBazzaro : Speranza: 'A settembre a scuola senza mascherina, poi si valuta' Tu e il resto del circo Covid dal 26 settembre no… - GuidoDeMartini : ?? COVID: In assoluto una delle follie più incredibili, disumane, ingiuste è stata quella di IMPEDIRE ai parenti, ai… - ricpuglisi : Se non ricordo male Roberto Speranza uscì dal PD. Ora è nelle liste del PD. La linea sul #Covid del PD è dunque q… - caterinacorda1 : RT @enricorossi1971: @giusbrindisi Io mi sono vaccinato 3 volte, ma a differenza di Brindisi, sono intellettualmente onesto nell'ammettere… - Carlo10309 : RT @ImolaOggi: Sblocchiamo un ricordo Covid, prof Tarro contro Tachipirina e vigile attesa (ovviamente i giornalari non lo hanno mai invita… -