C’è uno spot con Elisabetta Canalis ritenuto controverso | Aestetica Sovietica si chiede se l’Agcom interverrà

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 29 agosto 2022) In un notoche sta andando in onda in questo spicchio di stagione televisiva, la nota showgirlsembra saltare la colazione o, comunque, minimizzare sulla sua importanza. È questa la sintesi rispetto a quanto osservato da, una nota pagina Instagram da 100mila followers che spesso spiega, rivolgendosi soprattutto alle nuove generazioni, quanto un argomento che noi diamo per scontato possa, in realtà, nascondere dei risvolti che non sono immediatamente chiari. Lodi, in effetti, può sembrare innocente, ma nella sua costruzione prevede dei passaggi che andrebbero spiegati. Pertanto,sise non sia opportuno un ...