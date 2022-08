Carlo Conti | «Solo tre bischeri | Spalletti lo sa bene»

(Di lunedì 29 agosto 2022) Le parolesull’episodio a fine Fiorentina-Napoli: «Trenon possono intaccare la credibilità di una tifoseria intera», noto conduttore televisivo e tifoso della Fiorentina, ha commentato il litigio che visto protagonistaa fine partita con alcuni tifosi della Viola. Di seguito le sue parole. «Uno, due tre, quattro spettatoriche allo stadio avrebbero offeso da dietro la recinzione un allenatore mentre è nella sua panchina non possono certamente, da soli, intaccare la credibilità di una tifoseria intera. Non la rappresentano per niente. Un baco non fa marcire tutta la mela. Lucianoè un uomo intelligente, è fiorentino, conoscele situazioni e la tifoseria della ...

