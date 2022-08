(Di lunedì 29 agosto 2022) Fabiosull’ipotesi. È intervenuto a Radio Anch’io. Deè uno che ili saè uno che20-25 gol in, ma perdi un giocatore forte e giovane. È questione di soldi e prospettive: con Osimhen hai una prospettiva, conno. Asanno muoversi con molta lucidità. È un fantacalcio, questo.non fa gruppo, ma Spalletti metterà in evidenza le sue doti. E’ meno veloce di Osimehn al momento, però è uno che con due colpi ribalta il risultato. Ha più qualità, rispetto a Osimhen. Se guardi al presente dici, se guardi al futuro Osimhen” L'articolo ilsta.

napolista : Capello: «Ronaldo al Napoli porta in dote 20-25 gol. De Laurentiis sa fare bene i conti» A Radio Anch’io: «se guar… - Sgrosalv80 : @VincenzoBellom9 @jason05_ Pensa che il Milan di Capello ci ha vinto un campionato e se non erro anche una Champion… -

ilGiornale.it

... visto che l'ha messa sotto l'incrocio e la Juve non ne segnava una dai tempi di Cristiano. ...tappe da 38 partite che Mourinho s'è messo in testa di affrontare alla maniera del miglior(...Che proietta la squadra di Fabioverso la vittoria dello scudetto . Il tocco sottomisura di ... 10) L'urlo di Cristianoa porte chiuse Juventus - Roma 2 - 0 (6 febbraio 2021) Mesi cupi, ... "Deve capire che non è più quello di una volta": quel siluro Ronaldo "De Laurentiis i conti li sa fare bene, è questione di soldi e prospettive. Con Ronaldo c'e' il presente ma non la prospettiva futura, con Osimhen c'è la prospettiva". (ANSA) ...Blog Calciomercato.com: L’arrivo in Inghilterra di Casemiro per l’importante cifra di 70 milioni di euro, è solamente l’ultimo capitolo delle faraoniche ...