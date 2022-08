Attila flagellio di Dio 2 si farà? Le parole di Abatantuono sull’ipotesi di un remake

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 29 agosto 2022) Correva l’anno 1982. L’anno dell’Italia campione del mondo, per intenderci. Alla fine di quell’anno (a partire dal 22 dicembre) esce nelle saleflagello di Dio, per la regia di Castellano e Pipolo e con protagonista assoluto Diego. Stroncato dala critica e fallimentare al botteghino, diventerà presto un film di culto – come capitato per tanti dei film non esattamente autore di quei decenni, dalla commedia sexy all’italiana poi rivalutata da Tarantino (assieme ai poliziotteschi) al filone trash degli anni ’80. E così 40 anni dopo il mattatore assoluto Abantantuono – che inè il “terrunciello”aka “A come atrocità, doppia T come terremoto e tragedia, I come ira di dio, L come laco ti sangue e A come adesso vengo e ti sfascio le corna!” – parla del film e dell’ipotesi di un ...