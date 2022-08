Artemis 1, la Nasa annulla il lancio: guasto a un motore del lanciatore Sls (Di lunedì 29 agosto 2022) Il lancio previsto per oggi 29 agosto della missione Artemis 1 della Nasa è stato annullato per l’impossibilità di riparare il guasto insorto nel terzo motore RS-25 del lanciatore Sls. Lo annuncia la Nasa stessa nella diretta tv. Il lancio potrebbe dunque slittare al 2 settembre: la finestra si dovrebbe aprire alle 18:48 ora italiana per una durata di 120 minuti. In quel caso la missione dovrebbe durare 39 giorni invece che 42, concludendosi con un ammaraggio nell’Oceano Pacifico previsto per l’11 ottobre. Il countdown era stato fermato quando mancavano 40 minuti per dare modo ai tecnici della Nasa di risolvere i problemi tecnici. Il lancio era previsto alle 14.33 italiane del 29 agosto, dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Ilprevisto per oggi 29 agosto della missione1 dellaè statoto per l’impossibilità di riparare ilinsorto nel terzoRS-25 delSls. Lo annuncia lastessa nella diretta tv. Ilpotrebbe dunque slittare al 2 settembre: la finestra si dovrebbe aprire alle 18:48 ora italiana per una durata di 120 minuti. In quel caso la missione dovrebbe durare 39 giorni invece che 42, concludendosi con un ammaraggio nell’Oceano Pacifico previsto per l’11 ottobre. Il countdown era stato fermato quando mancavano 40 minuti per dare modo ai tecnici delladi risolvere i problemi tecnici. Ilera previsto alle 14.33 italiane del 29 agosto, dalla ...

