Artemis 1, la Nasa annulla il lancio del razzo: missione rimandata per problemi a un motore (Di lunedì 29 agosto 2022) Il razzo Space launch system (Sls) della missione Artemis 1 non partirà oggi dalla base di lancio del Kennedy space center di Cape Canaveral, in Florida. La partenza era prevista per le 14.33 ora italiana, ma a poco meno di due ore dal lancio è emerso un guasto al terzo dei quattro motori Rs-25. Data l'impossibilità di risolvere rapidamente l'imprevisto, su cui i tecnici della Nasa hanno lavorato fino all'ultimo, l'Agenzia spaziale statunitense ha deciso di annullare il lancio di oggi. Il countdown era stato già interrotto a 40 minuti dalla partenza, anche a causa del ritrovamento di una crepa nel materiale del sistema di protezione termica che avvolge il nucleo del razzo. Ancora prima, a quattro ore dal lancio, erano ...

