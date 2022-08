Agli Mtv Vma 2022 trionfa Taylor Swift e vincono i Maneskin, anche contro la censura (Di lunedì 29 agosto 2022) Tante stelle, tanto glam. Stanotte gli Mtv Vma 2022 hanno regalato uno spettacolo come non se ne vedeva da prima della pandemia. In diretta dal Prudential Center di Newark, nel New Jersey, il mondo della musica si è dato appuntamento per celebrare i video più belli dell’anno. E a trionfare, oltre alla solita Taylor Swift, anche i Maneskin. La cui performance è stata persino censurata. Agli Mtv Video Music Awards 2022 Ethan Torchio, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Damiano David, cioè i Maneskin, hanno fatto la storia. Sono il primo gruppo italiano a vincere il prestigioso premio. A loro il Miglior video alternativo per I wanna be your slave. E se a trionfare nella serata è stata ... Leggi su amica (Di lunedì 29 agosto 2022) Tante stelle, tanto glam. Stanotte gli Mtv Vmahanno regalato uno spettacolo come non se ne vedeva da prima della pandemia. In diretta dal Prudential Center di Newark, nel New Jersey, il mondo della musica si è dato appuntamento per celebrare i video più belli dell’anno. E are, oltre alla solita. La cui performance è stata persinota.Mtv Video Music AwardsEthan Torchio, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Damiano David, cioè i, hanno fatto la storia. Sono il primo gruppo italiano a vincere il prestigioso premio. A loro il Miglior video alternativo per I wanna be your slave. E se are nella serata è stata ...

