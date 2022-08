Zona_Wrestling : WWE: Booker T dice la sua sulla attuale conduzione di NXT - Zona_Wrestling : Booker T: 'Pensavo che Gargano sarebbe andato in AEW, il suo aspetto è la sua forza non un difetto'… -

... un vero e proprio record per uno show all'infuori dellae WCW, che non si vedeva dagli anni '... A questo si aggiunse la nomina di Marty Scurll a headdella Compagnia, ma il wrestler ......è la prima volta che un gioco della serie2K include personaggi non più facenti parte della,... 87 Bianca Belair: 87 Big Boss Man: 81 Big E: 87 Billie Kay: 77 Bobby Lashley: 91T: 88 ...Whether it's praise or criticism, Booker T has never shied away from sharing his opinions about the current state of pro wrestling. In the past, the WWE Hall of Famer criticized AEW star Adam Cole's ...During the latest edition of his “Hall of Fame” podcast, WWE Hall of Famer Booker T commented on the backstage drama in AEW these days, his prediction that it was “inevitable,” and more. You can check ...