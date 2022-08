Va a Medjugorie per una promessa fatta alla moglie defunta: Lino Vedovato muore d’infarto (Di domenica 28 agosto 2022) Lino Vedovato è morto poco prima di tornare dove abitava, a Scorzé, una volta finito il pellegrinaggio a Medjugorie. La storia la racconta Il Gazzettino. L’82enne ha affrontato il lungo viaggio in bus perché lo aveva promesso alla moglie, scomparsa un anno fa. La volontà di andare a pregare la Madonna a Medjugorie ha guidato Vedovato che si è unito al gruppo di preghiera di Campocroce, una frazione di Zero Branco. La mattina del 21 agosto però, poco prima di ripartire, l’82enne è stato stroncato da un attacco cardiocircolatorio. I figli hanno raccontato al Gazzettino che il papà stava bene prima del viaggio e hanno aggiunto: “Se da una parte siamo veramente addolorati per la sua scomparsa dall’altra siamo contenti che abbia potuto mantenere la promessa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022)è morto poco prima di tornare dove abitava, a Scorzé, una volta finito il pellegrinaggio a. La storia la racconta Il Gazzettino. L’82enne ha affrontato il lungo viaggio in bus perché lo aveva promesso, scomparsa un anno fa. La volontà di andare a pregare la Madonna aha guidatoche si è unito al gruppo di preghiera di Campocroce, una frazione di Zero Branco. La mattina del 21 agosto però, poco prima di ripartire, l’82enne è stato stroncato da un attacco cardiocircolatorio. I figli hanno raccontato al Gazzettino che il papà stava bene prima del viaggio e hanno aggiunto: “Se da una parte siamo veramente addolorati per la sua scomparsa dall’altra siamo contenti che abbia potuto mantenere la...

