Thiaw, Paredes, Belotti: le ultime di mercato. E CR7... (Di domenica 28 agosto 2022) Il Milan ha raggiunto un accordo per Malick Thiaw, la Juventus vorrebbe accogliere Paredes, ma per farlo ha bisogno di piazzare una ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 28 agosto 2022) Il Milan ha raggiunto un accordo per Malick, la Juventus vorrebbe accogliere, ma per farlo ha bisogno di piazzare una ...

TuttoQuaNews : RT @Corriere: Milan, in difesa arriverà uno tra Chalobah, Tanganga e Thiaw. Juve, Paredes ad un passo Le trattative - Corriere : Milan, in difesa arriverà uno tra Chalobah, Tanganga e Thiaw. Juve, Paredes ad un passo Le trattative - sportli26181512 : Top 5 news ore 18: da Paredes-Skriniar a Vranckx e Thiaw, le ultime VIDEO: Nuovo appuntamento con le Top 5 news di… - RepJuventus : Calciomercato, le ultime news di oggi: Atalanta, preso il giovane Hojlund. Napoli-Psg, trattativa a oltranza per Fa… - RepMilan : Calciomercato, le ultime news di oggi: Atalanta, preso il giovane Hojlund. Napoli-Psg, trattativa a oltranza per Fa… -