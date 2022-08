Post vacanze light | la torta di mele

Leggi su distantimaunite

(Di domenica 28 agosto 2022) Siete pronte per il rientro dalleestive? Io no e lo so, neanche voi. Ma io ho dalla mia che sono già rientrata da ben una settimana. In Svizzera le scuole sono iniziate il 22 agosto ( sigh) quindi è già una settimana che giro come una trottola e le miesono già un lontano ricordo. La fine delle ferie ci ricorda che non solo riprendiamo la nostra routine ma ci da una spinta in più a fare meglio o a cambiare qualcosa. È un po’ come l’inizio del nuovo anno. Sono i famosi buoni propositi. Settembre per me ha sempre significato rimettersi in forma, fisicamente parlando. Quest’anno poi più di altri, significa anche mangiare meglio. Ammetto che in vacanza sono stata senza freni sul fronte cibo. E le conseguenze sono ben visibili sul mio giro vita. Per questo appena rientrata a casa ho cercato di far tacere i sensi di colpa ...