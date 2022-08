Paredes in arrivo, Zakaria verso la permanenza (Di domenica 28 agosto 2022) Leandro Paredes è ad un passo dal bianconero, con lo svizzero che sembra dirigersi verso la permanenza a Torino Può dirsi ormai fatta la trattativa che porterà Leandro Paredes a vestire la maglia bianconera della Juventus. Il calciatore argentino lascerà il Paris Saint Germain entro 48 ore, per accasarsi a Torino. L’accordo è raggiunto ormai L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 28 agosto 2022) Leandroè ad un passo dal bianconero, con lo svizzero che sembra dirigersilaa Torino Può dirsi ormai fatta la trattativa che porterà Leandroa vestire la maglia bianconera della Juventus. Il calciatore argentino lascerà il Paris Saint Germain entro 48 ore, per accasarsi a Torino. L’accordo è raggiunto ormai L'articolo

marcoconterio : ?????? La #Juventus vuole definire l'arrivo di Leandro Paredes ???? dal #PSG dopo la gara contro la Roma. Prestito con… - mbothard : RT @NicoSchira: ? Lunedì il giorno di Leandro #Paredes alla #Juventus: l’arrivo dell’argentino dal #PSG libererà Nicolò #Rovella per il #Mo… - pazzamentejuve : ????? La Juventus ha raggiunto l'accordo per l'arrivo a Torino di Leandro Paredes. Il centrocampista è atteso in Ital… - ZonaBianconeri : RT @calsciomercato: ???? La Juventus ha raggiunto l'accordo per l'arrivo a Torino di Leandro Paredes. Il centrocampista argentino del Paris S… - Triangl63225358 : RT @MatthijsPog: ?? La Juventus ha raggiunto l'accordo per l'arrivo a Torino di Paredes. È atteso in Italia nelle prossime ore per iniziare… -