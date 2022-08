Pallanuoto femminile, Europei 2022: un super Setterosa doma la Spagna 9-12 (Di domenica 28 agosto 2022) Il Setterosa trova una vittoria stupenda nella seconda giornata degli Europei femminili 2022 di Pallanuoto. Le ragazze del ct Carlo Silipo, dopo la larga vittoria contro la Slovacchia al debutto, battono anche le vice campionesse olimpiche, nonché campionesse continentali in carica, della Spagna con una prestazione di altissimo livello, resistendo all’ottimo avvio delle avversarie e tenendo duro nel finale: 9-12 il risultato al termine dei quattro tempi. RISULTATI E CLASSIFICHE FORMULA E REGOLAMENTO LA PARTITA – Parte bene la Spagna, o, per meglio dire, Beatriz Ortiz Munoz, che nel primo parziale realizza tutti i tre gol iberici rendendosi importante anche in fase difensiva, con due palle recuperate. Sotto di due reti, il Setterosa reagisce con Palmieri e Marletta, ... Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) Iltrova una vittoria stupenda nella seconda giornata deglifemminilidi. Le ragazze del ct Carlo Silipo, dopo la larga vittoria contro la Slovacchia al debutto, battono anche le vice campionesse olimpiche, nonché campionesse continentali in carica, dellacon una prestazione di altissimo livello, resistendo all’ottimo avvio delle avversarie e tenendo duro nel finale: 9-12 il risultato al termine dei quattro tempi. RISULTATI E CLASSIFICHE FORMULA E REGOLAMENTO LA PARTITA – Parte bene la, o, per meglio dire, Beatriz Ortiz Munoz, che nel primo parziale realizza tutti i tre gol iberici rendendosi importante anche in fase difensiva, con due palle recuperate. Sotto di due reti, ilreagisce con Palmieri e Marletta, ...

zazoomblog : LIVE Italia-Spagna 12-9 pallanuoto femminile Europei 2022 in DIRETTA: Setterosa spettacolare! Demolite le iberiche… - Grillology : Pallanuoto femminile. Costumi sgambatissimi, nelle inquadrature sottacqua è un tripudio di culi. Non che nei time-out sia meno. - sportface2016 : #Pallanuoto femminile, #Europei 2022: un super #Setterosa doma la #Spagna per 9-12 #wp2022split - zazoomblog : LIVE Italia-Spagna 10-6 pallanuoto femminile Europei 2022 in DIRETTA: azzurre in fuga nel terzo quarto! - #Italia-… - zazoomblog : LIVE – Spagna-Italia 8-11 Europei 2022 pallanuoto femminile RISULTATO IN DIRETTA - #Spagna-Italia #Europei… -