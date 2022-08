Pagelle Pisa-Genoa 0-1 | voti e tabellino Serie B 2022 23

Leggi su sportface

(Di domenica 28 agosto 2022)0-1, match valevole per la terza giornata di/23.(4-3-2-1): Nicolas 6, Calabresi 6.5, Rus 5.5, Canestrelli 6, Beruatto 6.5, Touré 6, Nagy 6 (80? Masucci), Marin 5.5 (45? Cisse), Ionita 5.5, Sibilli 6 (80? Tramoni), Torregrossa NC (12? Morutan 6). ALL: Maran 5.5(4-4-2): Martinez 6.5, Hefti 6, Bani 6.5 Dragusin 6.5, Pajac 6, Portanova 6.5 (64? Jagiello 6), Frendrup 6, Badelj 5.5 (76? Galdames 6), Albert 6, Coda 6.5 (64? Yalc?n 6), Ekuban 7 (89? Yeboah). ALL: Blessin 7 ARBITRO: Chiffi 6.5RETI: 30? EkubanNOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.Ammoniti: Pajac, Coda, Nagy, CanestrelliEspulsi: CalabresiAngoli: 3-2Recupero: 1? 1T – 5? 2T SportFace.