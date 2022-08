"Non eseguo i tuoi ordini". Scatta la rissa tra i piloti: cosa è successo in volo (Di domenica 28 agosto 2022) Panico su un volo di Air France, scoppia la rissa fra i piloti quando uno dei due si rifiuta di seguire gli ordini Leggi su ilgiornale (Di domenica 28 agosto 2022) Panico su undi Air France, scoppia lafra iquando uno dei due si rifiuta di seguire gli

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #Piloti dell'Air France litigano in cabina. «Non eseguo i tuoi ordini», rissa durante il volo - Lucatt_ : RT @ilmessaggeroit: #Piloti dell'Air France litigano in cabina. «Non eseguo i tuoi ordini», rissa durante il volo - Gazzettino : #piloti dell'#air france litigano in cabina. «Non eseguo i tuoi ordini», #rissa durante il volo - ilmessaggeroit : #Piloti dell'Air France litigano in cabina. «Non eseguo i tuoi ordini», rissa durante il volo - GianlucaZaniniD : @Rosy7917 @Ardito65330980A Ecco l'intelligenza dei pecoroni fascistelli: lo segnalo e lo blocco perchè me lo dice u… -