Liverpool | accordo con Bellingham per gennaio?

(Di domenica 28 agosto 2022) Secondo i media inglesi ilavrebbe trovato l’con Judeper farlo arrivare già aIlprepara un grande colpo per rinforzare il centrocampo anche in prospettiva futura. I Reds starebbero infatti pensando a Judedel Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato da Football Insider, gli inglesi avrebbero trovato uncon il centrocampista per farlo arrivare già a. L'articolo proviene da Calcio News 24.

