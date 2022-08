Lecce-Empoli 1-1 (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – Finisce 1-1 tra Lecce e Empoli nell’incontro valido per la terza giornata del campionato di calcio di Serie A. Entrambe le reti nel primo tempo: ospiti in vantaggio al 22° con Fabiano Parisi, pareggio al 40° di Strefezza che batte Vicario. Al 76° gol annullato al Lecce con Ceesay trovato in posizione irregolare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – Finisce 1-1 tranell’incontro valido per la terza giornata del campionato di calcio di Serie A. Entrambe le reti nel primo tempo: ospiti in vantaggio al 22° con Fabiano Parisi, pareggio al 40° di Strefezza che batte Vicario. Al 76° gol annullato alcon Ceesay trovato in posizione irregolare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

