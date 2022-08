Le prime pagine di oggi (Di domenica 28 agosto 2022) Un possibile intervento del governo contro l'aumento del prezzo del gas, i quasi mille morti in Pakistan per le alluvioni, e i risultati degli anticipi di Serie A Leggi su ilpost (Di domenica 28 agosto 2022) Un possibile intervento del governo contro l'aumento del prezzo del gas, i quasi mille morti in Pakistan per le alluvioni, e i risultati degli anticipi di Serie A

Sadachbia777 : RT @HoaraBorselli: Ennesimo episodio di violenza a #Milano.Pugni in faccia ad una dipendente #Atm che aveva fermato l’uomo,un africano, ved… - Marco69io : RT @HoaraBorselli: Ennesimo episodio di violenza a #Milano.Pugni in faccia ad una dipendente #Atm che aveva fermato l’uomo,un africano, ved… - dolores20943592 : RT @HoaraBorselli: Ennesimo episodio di violenza a #Milano.Pugni in faccia ad una dipendente #Atm che aveva fermato l’uomo,un africano, ved… - ilpost : Le prime pagine di oggi - Ariel2575 : RT @HoaraBorselli: Ennesimo episodio di violenza a #Milano.Pugni in faccia ad una dipendente #Atm che aveva fermato l’uomo,un africano, ved… -