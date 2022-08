Le banalità di un banchiere centrale diventano oro colato in Borsa (Di domenica 28 agosto 2022) Quello che Jerome Powell (presidente della Federal Reserve Usa) ha detto a Jackson Hole è stato il festival delle banalità. Vi spieghiamo perché... Leggi su ilgiornale (Di domenica 28 agosto 2022) Quello che Jerome Powell (presidente della Federal Reserve Usa) ha detto a Jackson Hole è stato il festival delle. Vi spieghiamo perché...

VincenzaSMF : RT @aleb912: @Ci1812 Anche per me Draghi per sempre anche se qualcuno dirà le solite banalità “banchiere dei poteri forti, portaborse dell… - DiacronicoMurra : RT @Frank196018: @OGiannino Che una lobby come Comunione e Fatturazione applauda uno dei suoi è cosa ovvia. Poi le banalità del banchiere s… - marcuspascal1 : RT @Frank196018: @OGiannino Che una lobby come Comunione e Fatturazione applauda uno dei suoi è cosa ovvia. Poi le banalità del banchiere s… - Frank196018 : @OGiannino Che una lobby come Comunione e Fatturazione applauda uno dei suoi è cosa ovvia. Poi le banalità del banchiere sono note. - Frank196018 : @FrancoArlati Perché cosa avrebbe detto il banchiere oltre alle sue solite banalità? -