Jennifer Lopez, diffuso un video privato delle nozze con Ben Affleck: “Rubato senza il nostro consenso e venduto per denaro” (Di domenica 28 agosto 2022) Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono detti Sì un’altra volta. A distanza poco più di un mese dal primo matrimonio celebrato in gran segreto a Las Vegas il 17 Luglio, circa una settimana fa (precisamente il 21 Agosto) hanno celebrato un secondo matrimonio celebrato in grande stile in Georgia. Anche qui però la cerimonia si è svolta in grande segreto ma con la presenza questa volta di parenti e amici intimi. Tra questi anche alcune star come Matt Damon. La location scelta questa volta è stata la tenuta del divo a Riceboro, in Georgia appunto. Pochissime le immagini sul web ma qualcuna è resa pubblica. In queste sono ben visibili gli abiti dei neo sposini: Ben in abito smoking con giacca bianca e pantaloni neri; Jennifer invece in un meraviglioso abito firmato Ralph Lauren totalmente bianco, con un ... Leggi su isaechia (Di domenica 28 agosto 2022)e Bensi sono detti Sì un’altra volta. A distanza poco più di un mese dal primo matrimonio celebrato in gran segreto a Las Vegas il 17 Luglio, circa una settimana fa (precisamente il 21 Agosto) hanno celebrato un secondo matrimonio celebrato in grande stile in Georgia. Anche qui però la cerimonia si è svolta in grande segreto ma con la prequesta volta di parenti e amici intimi. Tra questi anche alcune star come Matt Damon. La location scelta questa volta è stata la tenuta del divo a Riceboro, in Georgia appunto. Pochissime le immagini sul web ma qualcuna è resa pubblica. In queste sono ben visibili gli abiti dei neo sposini: Ben in abito smoking con giacca bianca e pantaloni neri;invece in un meraviglioso abito firmato Ralph Lauren totalmente bianco, con un ...

