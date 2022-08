Ilary Blasi, dopo la separazione un altro ‘addio’: l’indiscrezione bomba (Di domenica 28 agosto 2022) Ilary Blasi è pronta a guidare nuovamente l’Isola dei Famosi, ma deve fare i conti con un’altra separazione: di chi si tratta? Non è certamente un periodo facile per Ilary Blasi, che deve affrontare il post-rottura con Francesco Totti. La separazione tra la conduttrice e l’ex capitano della Roma ha fatto ovviamente molto rumore, dato che si trattava di una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo e tra le più note in Italia. Nonostante le difficoltà nel privato, Ilary Blasi sembra decisa a proseguire senza problemi la sua carriera professionale. Sarà sempre lei al timone della prossima edizione dell’Isola dei Famosi, che andrà in onda su Canale 5 nella primavera del prossimo anno. Non poteva che essere confermatissima ... Leggi su kronic (Di domenica 28 agosto 2022)è pronta a guidare nuovamente l’Isola dei Famosi, ma deve fare i conti con un’altra: di chi si tratta? Non è certamente un periodo facile per, che deve affrontare il post-rottura con Francesco Totti. Latra la conduttrice e l’ex capitano della Roma ha fatto ovviamente molto rumore, dato che si trattava di una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo e tra le più note in Italia. Nonostante le difficoltà nel privato,sembra decisa a proseguire senza problemi la sua carriera professionale. Sarà sempre lei al timone della prossima edizione dell’Isola dei Famosi, che andrà in onda su Canale 5 nella primavera del prossimo anno. Non poteva che essere confermatissima ...

