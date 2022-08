Il Pd: troppe ambiguità sulle ingerenze russe. Speranza: e sul Covid basta occhiolini No Vax (Di domenica 28 agosto 2022) Il ministro alza la voce contro i complottisti della pandemia. Il centrosinistra lancia la sfida su diritti e politica estera Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 28 agosto 2022) Il ministro alza la voce contro i complottisti della pandemia. Il centrosinistra lancia la sfida su diritti e politica estera

MassimGiannini : RT @LaStampa: Il Pd: troppe ambiguità sulle ingerenze russe. Speranza: e sul Covid basta occhiolini No Vax - serenel14278447 : Il Pd: troppe ambiguità sulle ingerenze russe. Speranza: e sul Covid basta occhiolini No Vax - LaStampa : Il Pd: troppe ambiguità sulle ingerenze russe. Speranza: e sul Covid basta occhiolini No Vax - mattinodipadova : Il Pd: troppe ambiguità sulle ingerenze russe. Speranza: e sul Covid basta occhiolini No Vax - nuova_venezia : Il Pd: troppe ambiguità sulle ingerenze russe. Speranza: e sul Covid basta occhiolini No Vax -