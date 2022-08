Elisabetta Canalis: Il cambio look si fa bollente (Di domenica 28 agosto 2022) Un cambio di look per una delle donne più amate di tutto lo spettacolo, Elisabetta Canalis. Vediamo cosa ha fatto l’ex velina. Elisabetta Canalis è una delle donne più desiderate di tutta Italia. E in questi giorni ha sfoggiato un nuovo look, da far perdere la testa. L’ex velina mora del tg satirico Striscia La Notizia ha infatti pubblicato sui social un video in cui si mostra con un nuovo taglio di capelli. Elisabetta Canalis: sensuale dopo il cambio del look (Instagram)Il suo amico hair stylist, Niki Epi, ha avuto questo compito: dare un nuovo look, bello e seducente alla moglie di Brian Perri. E, da quanto ha commentato con la sua solita ironia l’ex velina, ha ... Leggi su formatonews (Di domenica 28 agosto 2022) Undiper una delle donne più amate di tutto lo spettacolo,. Vediamo cosa ha fatto l’ex velina.è una delle donne più desiderate di tutta Italia. E in questi giorni ha sfoggiato un nuovo, da far perdere la testa. L’ex velina mora del tg satirico Striscia La Notizia ha infatti pubblicato sui social un video in cui si mostra con un nuovo taglio di capelli.: sensuale dopo ildel(Instagram)Il suo amico hair stylist, Niki Epi, ha avuto questo compito: dare un nuovo, bello e seducente alla moglie di Brian Perri. E, da quanto ha commentato con la sua solita ironia l’ex velina, ha ...

