Diletta Leotta | la scollatura fa girare la testa ai fan | Curve micidiali

AndreaMini46 : RT @PBItaliana: Diletta LEOTTA - RoySubhajit1996 : @Pa1ista Diletta Leotta - john600694862 : RT @PBItaliana: Diletta LEOTTA - NapoliFCNews : VIDEO Non c’è festività che tenga: il super allenamento di Diletta Leotta #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre -

Tuttosport

José Mourinho ha il sorriso stampato sul volto quando si presenta ai microfoni di Dazn dopo l'1 - 1 della sua Roma sul campo della Juventus. Dopo aver chiesto il permesso adi dire testualmente cosa ha detto all'amico Allegri al termine della partita, lo Special One spiega: Partita che la Roma ha affrontato con una formazione rimaneggiata: Infine un ...L'ex fiamma dié attesa in TV nel ruolo dell'ispettore capo Francesco Demir nella nuova serie Viola come il mare, che, salvo cambiamenti repentini nei palinsesti tv di Canale 5, andrà ... L'estate scatenata di Diletta Leotta: "Indimenticabile" FOTO Diletta Leotta scatenata in palestra per tenersi sempre in forma, la capriola sul tappeto elastico lascia senza parole ...Il palloncino che si sgonfia. Diletta ha fallito il tentativo, tra le risate generali. Diletta Leotta fa un volo nel passato, agli anni 90, provando a creare un palloncino con uno dei prodotti più in ...