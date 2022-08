Cassano attacca noto allenatore | Lo avrei ribaltato in spogliatoio Gente si è rotta i c****ni”

ZonaBianconeri : RT @serieAnews_com: #Juventus, ospite della #BoboTV #Cassano attacca #Allegri: 'Se fossi stato un suo giocatore lo avrei ribaltato'. https… - serieAnews_com : #Juventus, ospite della #BoboTV #Cassano attacca #Allegri: 'Se fossi stato un suo giocatore lo avrei ribaltato'. - JuventusUn : #Cassano attacca duramente #Allegri: 'E' presuntuoso, io l'avrei ribaltato perche’…!” Come gli rispondiamo? - zazoomblog : Cassano attacca Allegri: La gente si è rotta i cn avrei baltato tutto. Ha amici giornalisti - #Cassano #attacca… - FraLauricella : Alla #bobotv, #Cassano attacca le trasmissioni calcistiche in Tv: 'Chi va a fare le domande nelle trasmissioni #Tv… -

, Dybala e la "sceneggiata" dell'Inter . Non è finita.ha chiarito meglio anche il discorso sul presunto teatrino dell' Inter : "Perché nessuna squadra top ha voluto Dybala , nemmeno ......di prendere parte attiva in maniera continuata alla vita di partito (a proposito di chila ... si trova capolista Massimo, l'uomo messo da Emiliano a guida dei navigator regionali.Caso Massimo Cassano, ancora polemiche. Ma il dg Arpal sorprende tutti e comunica che dall'1 al 26 settembre sara in aspettativa non retribuita dall’Agenzia.L'ex giocatore e opinionista ha confrontato la qualità della rosa bianconera con quella del Napoli, sottolineando che Spalletti sarebbe un 'genio' ...