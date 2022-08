Caro energia | Letta | “Iniziative tempestive | Draghi avrà sostegno Pd”

(Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – “L’emergenza bollette è la principale priorità ora. Abbiamo presentato proposte, come hanno fatto gli altri partiti. Leche prenderà il Governosiano le più determinate esia a livello nazionale che a livello europeo. Troveranno il nostro”. Lo scrive il segretario del Pd Enricosu Twitter confermando la disponibilità, anche da parte del suo partito, a fermare un attimo gli scontri della campagna elettorale per sostenere l’esecutivo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il leader dem: "Emergenza bollette ora è la priorità" "L' emergenza bollette è la principale priorità ora. Abbiamo presentato proposte, come hanno fatto gli altri partiti. Le iniziative che prenderà ...Alla base dei rincari " spiega il Codacons " i maggiori costi di produzione in capo alle imprese del settore determinati dal, e la crisi delle materie prime che ha fatto salire ...Bari, 28 agosto 2022, (Foggiasera.it) - «Il caro bollette, divenuto insostenibile, rischia di far soccombere il settore turistico pugliese». Lo dice all’AGI il presidente di Federalberghi Puglia e vic ...Ogni famiglia italiana si ritrova oggi a pagare 1.231 euro in più rispetto al 2020 solo per le bollette di luce e gas, con la spesa per l’energia salita nel biennio 2021-2022 complessivamente del +92, ...