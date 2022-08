Calcio, Serie A 2022-2023: Napoli fermato dalla Fiorentina, pari tra Lecce ed Empoli (Di domenica 28 agosto 2022) E’ calato il sipario sul terzo turno del campionato di Calcio di Serie A 2022-2023. Due gli incontri in programma questa sera: Fiorentina-Napoli e Lecce-Empoli. Partita quella del Franchi particolarmente attesa, soprattutto per l’ottimo gioco che entrambe le formazioni sono state capaci di proporre in precedenza. Sul rettangolo verde toscano la formazione allenata da Luciano Spalletti non è andata oltre lo 0-0. Nel primo tempo sono stati i padroni di casa a farsi più pericolosi, costruendo due buone opportunità per realizzare con Bonaventura e Sottil, non concreti come avrebbero dovuto. Nella ripresa i partenopei hanno sfiorato la marcatura con Lozano, ma in ripartenza molto pericolosa la Viola con Barak. Anche in questo caso non c’è ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) E’ calato il sio sul terzo turno del campionato didi. Due gli incontri in programma questa sera:. Partita quella del Franchi particolarmente attesa, soprattutto per l’ottimo gioco che entrambe le formazioni sono state capaci di proporre in precedenza. Sul rettangolo verde toscano la formazione allenata da Luciano Spalletti non è andata oltre lo 0-0. Nel primo tempo sono stati i padroni di casa a farsi più pericolosi, costruendo due buone opportunità per realizzare con Bonaventura e Sottil, non concreti come avrebbero dovuto. Nella ripresa i partenopei hanno sfiorato la marcatura con Lozano, ma in ripartenza molto pericolosa la Viola con Barak. Anche in questo caso non c’è ...

