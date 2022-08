Brambilla: «Bene impegno del centrodestra per la tutela degli animali» (Di domenica 28 agosto 2022) L’ex ministra del Turismo nel governo Berlusconi IV e candidata indipendente a Gela: «Sono a disposizione di tutti in ragione del mio noto impegno e delle mie competenze» Leggi su corriere (Di domenica 28 agosto 2022) L’ex ministra del Turismo nel governo Berlusconi IV e candidata indipendente a Gela: «Sono a disposizione di tutti in ragione del mio notoe delle mie competenze»

Luxgraph : Brambilla: «Bene impegno del centrodestra per la tutela degli animali» #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - Marta_Brambilla : @SunDFrancy @Gigi_Piada75 @sara_gerardina La gente non sta bene… - TheRealPinguini : @meriadocco @Marta_Brambilla Ma se continuo semplicemente a spararmi panna montata in bocca va bene? - gi_useppe8 : @berlusconi Splendido Presidente Berlusconi!!!! Il cane è affettuoso e sempre amico!!! Lei lo insegna mirabilmente,… - brambilla_clara : RT @GiovanniPaglia: Affitti: +11% Riscaldamento: +350% Elettricità: +460% Alimentari: +10% Benzina: +34% Spese scolastiche: +7% La tua bus… -