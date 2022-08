Avere dei pregiudizi ci rende umani, superarli ci rende migliori (Di domenica 28 agosto 2022) In un mondo ideale tutti sarebbero liberi di fare tutto. Di amarsi, per esempio, con le forme che più gli appartengono. Di vestirsi come vogliono senza dover attirare per forza l’attenzione delle persone. Di praticare uno sport indistintamente, di inseguire sogni e di realizzare carriere, di ricoprire i ruoli professionali che meritano. Nel mondo che abitiamo, invece, le famiglie che non sono ritenute tradizionali sono costrette a difendersi e a combattere per i loro diritti, così come lo fanno tutte quelle donne che scelgono di intraprendere sport o carriere che sono considerate per soli uomini. E un uomo che sceglie di vestirsi di rosa fa polemica, perché non è sicuramente un vero uomo. Ed è proprio nel confine che separa il mondo ideale da quello reale che troviamo loro, i pregiudizi, cause e conseguenze della mancata libertà degli ... Leggi su dilei (Di domenica 28 agosto 2022) In un mondo ideale tutti sarebbero liberi di fare tutto. Di amarsi, per esempio, con le forme che più gli appartengono. Di vestirsi come vogliono senza dover attirare per forza l’attenzione delle persone. Di praticare uno sport indistintamente, di inseguire sogni e di realizzare carriere, di ricoprire i ruoli professionali che meritano. Nel mondo che abitiamo, invece, le famiglie che non sono ritenute tradizionali sono costrette a difendersi e a combattere per i loro diritti, così come lo fanno tutte quelle donne che scelgono di intrapre sport o carriere che sono considerate per soli uomini. E un uomo che sceglie di vestirsi di rosa fa polemica, perché non è sicuramente un vero uomo. Ed è proprio nel confine che separa il mondo ideale da quello reale che troviamo loro, i, cause e conseguenze della mancata libertà degli ...

