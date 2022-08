Alonso furioso con Hamilton | ' ' Che idiota! Sa guidare solo quando parte davanti' '

(Di domenica 28 agosto 2022) Al via del GP del Belgio, Lewistenta un attacco esterno che portato al contatto con Fernando. Lo spagnolo sbotta e via radio ...

Motorsport.com - IT

Al via del GP del Belgio, Lewis Hamilton tenta un attacco esterno che portato al contatto con Fernando. Lo spagnolo sbotta e via radio ...IL NANDOIl contatto avvenuto nel corso del primo giro in fondo al rettilineo del Kemmel tra Fernandoe Lewis Hamilton è costato il ritiro al britannico, ma ha provocato anche una reazione ... F1 | Hamilton: "Non mi scuso con Alonso dopo quello che ha detto" “Este tipo solo sabe conducir y salir primero”, exclamó un Alonso furioso. El comienzo de la vuelta 2 marcó otra colisión, y un coche de seguridad, cuando el cumpleañero Valtteri Bottas giró para ...Fernando Alonso y Lewis Hamilton fueron protagonistas durante la primera vuelta del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. El asturiano y el británico chocaron tras el intento del de Mercedes de pasar a ...