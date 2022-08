6170 domande in regione per il Bonus asilo nido

Leggi su udine20

(Di domenica 28 agosto 2022) Lacoprirà tutte le richieste di abbattimento rette per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia per l’anno educativo 2022/23, pari a 6.170, 711 in più rispetto al 2021/22 (incremento del 13,02%), finanziandole con fondi propri e con risorse del Fondo sociale europeo. Lo rende noto l’assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione e famiglia, aggiungendo che il fabbisogno complessivo è di 25.545.075 euro, da ripartire in misura proporzionale a quanto segnalato da ciascun ente gestore del Servizio sociale dei Comuni. Il trend è in netta crescita: dall’anno educativo 2017-18 al 2022-23 lesoddisfatte dallaFriuli Venezia Giulia sono cresciute di 2.548 unità, mentre le risorse regionali proprie destinate all’abbattimento delle rette sono più che quadruplicate, ...