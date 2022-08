Un pareggio senza emozioni conclude il match clou tra Juventus e Roma (Di sabato 27 agosto 2022) AGI - In attesa di veder scendere in campo le altre dirette avversarie nella corsa al titolo, né la Juventus né la Roma sono riuscite ad approfittare dell'occasione per conquistare la vetta della classifica, e all'Allianz Stadium di Torino il tanto atteso scontro diretto del pomeriggio è finito 1-1. C'era grande curiosità anche per il ritorno dell'ex Paulo Dybala e la Joya, seppur in ombra per due terzi di gara, ci ha messo lo zampino nel gol del pari Romanista con un assist decisivo. Erano passati un minuto e sedici secondi dal fischio d'inizio di Irrati quando Vlahovic, al primo pallone della partita, è andato a battere una punizione procurata da Cuadrado per fallo di Matic: palla che dopo aver accarezzato la traversa si è infilata nel sette alla sinistra di Rui Patricio. Juventus padrona del campo anche nelle ... Leggi su agi (Di sabato 27 agosto 2022) AGI - In attesa di veder scendere in campo le altre dirette avversarie nella corsa al titolo, né lané lasono riuscite ad approfittare dell'occasione per conquistare la vetta della classifica, e all'Allianz Stadium di Torino il tanto atteso scontro diretto del pomeriggio è finito 1-1. C'era grande curiosità anche per il ritorno dell'ex Paulo Dybala e la Joya, seppur in ombra per due terzi di gara, ci ha messo lo zampino nel gol del parinista con un assist decisivo. Erano passati un minuto e sedici secondi dal fischio d'inizio di Irrati quando Vlahovic, al primo pallone della partita, è andato a battere una punizione procurata da Cuadrado per fallo di Matic: palla che dopo aver accarezzato la traversa si è infilata nel sette alla sinistra di Rui Patricio.padrona del campo anche nelle ...

