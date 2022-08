Tre ragazzi colpiti dai fulmini sul Gran Sasso: 28enne grave in ospedale (Di sabato 27 agosto 2022) Ieri la notizia della morte del patron dell’azienda Balocco, ha sconvolto l’Italia intera e a poche ore dal tragico decesso, causato da un fulmine, un ‘altra notizia simile, arriva dalla nostra Italia. Purtroppo i fenomeni improvvisi, con un aumento considerevole dei fulmini, sono sempre più costanti. Questo pomeriggio c’è stato un drammatico incidente sulla montagna abruzzese. Il personale medico del 118 e del Soccorso alpino e speleologico dell’Abruzzo stanno trasportando con un elicottero tre ragazzi, tra i 25 e i 30 anni, colpiti da un fulmine sul Gran Sasso. I tre giovani, erano impegnati in un’escursione. Si trovavano a 200 metri dall’albergo di Campo Imperatore a ridosso dell’Osservatorio Astronomico, sui 2150 metri d’altezza. Improvvisamente ha iniziato a piovere e sono caduti molti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 27 agosto 2022) Ieri la notizia della morte del patron dell’azienda Balocco, ha sconvolto l’Italia intera e a poche ore dal tragico decesso, causato da un fulmine, un ‘altra notizia simile, arriva dalla nostra Italia. Purtroppo i fenomeni improvvisi, con un aumento considerevole dei, sono sempre più costanti. Questo pomeriggio c’è stato un drammatico incidente sulla montagna abruzzese. Il personale medico del 118 e del Soccorso alpino e speleologico dell’Abruzzo stanno trasportando con un elicottero tre, tra i 25 e i 30 anni,da un fulmine sul. I tre giovani, erano impegnati in un’escursione. Si trovavano a 200 metri dall’albergo di Campo Imperatore a ridosso dell’Osservatorio Astronomico, sui 2150 metri d’altezza. Improvvisamente ha iniziato a piovere e sono caduti molti ...

