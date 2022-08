Tabellone Wta Granby 2022, Kasatkina guida il seeding: presente Paolini (Di sabato 27 agosto 2022) Il Tabellone principale del Wta 250 di Granby 2022 (Canada, cemento outdoor). Sulla superficie dura canadese va in scena questo torneo che si terrà tra domenica 21 e sabato 27 agosto. A guidare il seeding c’è la russa Daria Kasatkina, mentre per l’Italia sarà solamente una la protagonista in campo, ovvero Jasmine Paolini. Ecco tutti gli accoppiamenti e i risultati del torneo di Granby. IL Tabellone PRINCIPALE DEL WTA DI Granby FINALE (1) Kasatkina b. (9) Saville 6-4 6-4 SEMIFINALI (1) Kasatkina b. Parry 6-2 6-0 (9) Saville b. (10) Kostyuk ritiro QUARTI DI FINALE (1) Kasatkina b. (5) Parrizas Diaz 6-3 6-2 Parry b. Maria 6-4 6-7(6) 7-6(4) (10) Kostyuk b. Marino 6-2 4-6 ... Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) Ilprincipale del Wta 250 di(Canada, cemento outdoor). Sulla superficie dura canadese va in scena questo torneo che si terrà tra domenica 21 e sabato 27 agosto. Are ilc’è la russa Daria, mentre per l’Italia sarà solamente una la protagonista in campo, ovvero Jasmine. Ecco tutti gli accoppiamenti e i risultati del torneo di. ILPRINCIPALE DEL WTA DIFINALE (1)b. (9) Saville 6-4 6-4 SEMIFINALI (1)b. Parry 6-2 6-0 (9) Saville b. (10) Kostyuk ritiro QUARTI DI FINALE (1)b. (5) Parrizas Diaz 6-3 6-2 Parry b. Maria 6-4 6-7(6) 7-6(4) (10) Kostyuk b. Marino 6-2 4-6 ...

