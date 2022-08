Roma: Mourinho, all'intervallo ho detto a miei 'mi vergogno' (Di sabato 27 agosto 2022) "Che mi sono detto con Allegri? Non so se posso dire le parole come lo ho dette a lui. 'Abbiamo avuto un cu... della madonna nel primo tempo e qualcosa in più nel secondo'". Così José Mourinho, dai ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 27 agosto 2022) "Che mi sonocon Allegri? Non so se posso dire le parole come lo ho dette a lui. 'Abbiamo avuto un cu... della madonna nel primo tempo e qualcosa in più nel secondo'". Così José, dai ...

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #JuveRoma ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - romeoagresti : #Allegri: “Domani è uno scontro diretto contro un avversario che sta facendo molto bene. È sempre un piacere ritrov… - gippu1 : All'ottavo tentativo, primo punto della #Roma di Mourinho contro Juve-Inter-Milan. La Juventus domina per 60 minuti… - chiccou2 : José Mourinho. Vate di Setubal. Imperatore di Roma. Grazie. @OfficialASRoma #JuveRoma - AndreAndreoli : Il fatto che dopo un pareggio allo stadium si parli più dei 2 punti persi che del punto guadagnato fa capire come l… -