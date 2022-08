Migranti: sbarco di 92 persone in Salento Nella notte (Di sabato 27 agosto 2022) L'articolo Migranti: sbarco di 92 persone in Salento <small class="subtitle">Nella notte</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 27 agosto 2022) L'articolodi 92in proviene da Noi Notizie..

LegaSalvini : SBARCO A ROCCELLA JONICA, IN ARRIVO UN CENTINAIO DI MIGRANTI - NoiNotizie : Migranti: sbarco di 92 persone in Salento (#Lecce) - infoitinterno : Sbarco migranti a Catanzaro, trecento di loro trasferiti - SARwatchMED : RT @siciliaredazio1: Migranti. Destinazione Messina per la 'Open Arms 1' con a bordo da dieci giorni 99 naufraghi. Nuovo sbarco a Lampedusa… - Czinforma : -