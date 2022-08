Judo, Mondiali Cadetti 2022: Serena Ondei è argento nei -70 kg, record di medaglie per l’Italia (Di sabato 27 agosto 2022) Ultima giornata di match ai Mondiali Cadetti di Judo, di scena sul tatami di Sarajevo. In terra bosniaca il programma ha previsto i -90 kg e +90 kg maschili e i -70 kg e +70 kg femminili. In casa Italia si è potuto festeggiare dal momento che il computo dei podi è stato di cinque, migliorando le quattro top-3 della rassegna iridata del 2019 ad Almaty (Turchia). A conquistare il quinto metallo per il Bel Paese è stata Serena Ondei, argento nei -70 kg. Un percorso eccezionale quella della giovane lombarda, capace di raggiungere l’atto conclusivo dopo aver sconfitto la canadese Kiera Burt, la francese Teophila Darbes-Takam e battuto nel penultimo atto la kazaka Azhar Askhat. Un successo al Golden Score quest’ultimo, dove Ondei è stata bravissima a mettere sotto pressione ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Ultima giornata di match aidi, di scena sul tatami di Sarajevo. In terra bosniaca il programma ha previsto i -90 kg e +90 kg maschili e i -70 kg e +70 kg femminili. In casa Italia si è potuto festeggiare dal momento che il computo dei podi è stato di cinque, migliorando le quattro top-3 della rassegna iridata del 2019 ad Almaty (Turchia). A conquistare il quinto metallo per il Bel Paese è statanei -70 kg. Un percorso eccezionale quella della giovane lombarda, capace di raggiungere l’atto conclusivo dopo aver sconfitto la canadese Kiera Burt, la francese Teophila Darbes-Takam e battuto nel penultimo atto la kazaka Azhar Askhat. Un successo al Golden Score quest’ultimo, doveè stata bravissima a mettere sotto pressione ...

