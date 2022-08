Gran Sasso | tre escursionisti colpiti da un fulmine | uno è in condizioni gravi

Leggi su open.online

(Di sabato 27 agosto 2022) Tre ragazzi sono statida unmentre stavano facendo un’escursione suld’Italia. Al momento non si conosce la loro provenienza. Uno di loro è stato trasportato all’ospedale dell’Aquila in, mentre gli altri due sono stati sbalzati a terra. L’incidente è avvenuto poco sopra l’osservatorio astronomico di Campo Imperatore. Nella zona si starebbe abbattendo in questo momento un nubifragio di alta intensità. Immediato il soccorso del personale medico del 118 e del Soccorso alpino e speleologico dell’Abruzzo, che stanno recuperando le vittime in elicottero. Un intervento emergenziale reso possibile da piloti e verricellisti che si sono calati in un tratto impervio della montagna sfidandoclimatiche non favorevoli. Solo ...