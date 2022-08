Gp Belgio: Sainz in pole, Leclerc e Verstappen dal fondo (Di sabato 27 agosto 2022) Carlos Sainz conquista la pole position del GP del Belgio, quattordicesima tappa stagionale del mondiale di F1. Il pilota spagnolo partirà dalla prima casella anche se il più veloce è stato l'olandese ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 27 agosto 2022) Carlosconquista laposition del GP del, quattordicesima tappa stagionale del mondiale di F1. Il pilota spagnolo partirà dalla prima casella anche se il più veloce è stato l'olandese ...

