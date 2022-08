F1 su TV8, GP Belgio 2022: orario qualifiche 27 agosto, programma, diretta e differita in chiaro (Di sabato 27 agosto 2022) L’odierna giornata di sabato 27 agosto sarà quella in cui verrà stabilita la griglia di partenza del Gran Premio del Belgio di F1. Le qualifiche si terranno seguendo la procedura classica, senza alcun genere di esperimento. Dunque conterà il tempo sul giro secco, da ricercarsi in una sessione divisa in tre fasi. Come di consueto, ognuno dei venti piloti prenderà parte al Q1, la cui durata è di 18 minuti. Al termine del primo scalino, le cinque vetture più lente saranno eliminate. I quindici “sopravvissuti” guadagneranno accesso al Q2, il cui arco temporale è pari a un quarto d’ora e alla cui conclusione sarà effettuato un nuovo “taglio” di cinque monoposto. In questo modo, solo i migliori dieci avranno diritto di giocarsi la pole position durante i 12 minuti del Q3. LA diretta LIVE DI FP3 E qualifiche ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) L’odierna giornata di sabato 27sarà quella in cui verrà stabilita la griglia di partenza del Gran Premio deldi F1. Lesi terranno seguendo la procedura classica, senza alcun genere di esperimento. Dunque conterà il tempo sul giro secco, da ricercarsi in una sessione divisa in tre fasi. Come di consueto, ognuno dei venti piloti prenderà parte al Q1, la cui durata è di 18 minuti. Al termine del primo scalino, le cinque vetture più lente saranno eliminate. I quindici “sopravvissuti” guadagneranno accesso al Q2, il cui arco temporale è pari a un quarto d’ora e alla cui conclusione sarà effettuato un nuovo “taglio” di cinque monoposto. In questo modo, solo i migliori dieci avranno diritto di giocarsi la pole position durante i 12 minuti del Q3. LALIVE DI FP3 E...

